Бойовики 10 разів обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець ОС дістав поранення, повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил.
Так, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід бойовики з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 та 82 мм і великокаліберних кулеметів вели вогонь поблизу Лебединського. В районі Авдіївки українські бійці потрапили під вогонь з мінометів калібрів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Неподалік Пісків бойовики обстріляли українських військових з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі Талаківки бойовики застосували станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. З автоматичних станкових гранатометів були обстріляні українські позиції біля Павлополя, а з протитанкового ракетного комплексу та станкових протитанкових гранатометів — поблизу Новоселівки Другої.
Крім того, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ з артилерійських систем калібру 152 мм був обстріляний взводний опорний пункт підрозділу Об'єднаних сил у районі Новотошківського.
За даними розвідки, минулої доби вогнем у відповідь українські військові знищили чотирьох бойовиків, двоє — були поранені.
Також була знищена одна одиниця військової техніки бойовиків.
Від початку поточної доби обстрілів позицій українських військ не зафіксовано.
Нагадаємо, що у зоні Операції об’єднаних сил загинула кулеметниця добровольчого батальйону "Донбас" Яна Червона.
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