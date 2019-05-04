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Бойовики 10 разів обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі

Один український військовий дістав поранення
Протягом минулої доби бойовики 10 разів обстріляли позиції українських військ на Донбасі, зокрема, вісім разів застосувавши заборонену зброю.
Бойовики 10 разів обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі Фото: zi.dn.ua

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець ОС дістав поранення, повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил.

Так, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід бойовики з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 та 82 мм і великокаліберних кулеметів вели вогонь поблизу Лебединського. В районі Авдіївки українські бійці потрапили під вогонь з мінометів калібрів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Неподалік Пісків бойовики обстріляли українських військових з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі Талаківки бойовики застосували станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. З автоматичних станкових гранатометів були обстріляні українські позиції біля Павлополя, а з протитанкового ракетного комплексу та станкових протитанкових гранатометів — поблизу Новоселівки Другої.

Крім того, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ з артилерійських систем калібру 152 мм був обстріляний взводний опорний пункт підрозділу Об'єднаних сил у районі Новотошківського.

За даними розвідки, минулої доби вогнем у відповідь українські військові знищили чотирьох бойовиків, двоє — були поранені.

Також була знищена одна одиниця військової техніки бойовиків.

Від початку поточної доби обстрілів позицій українських військ не зафіксовано.

Нагадаємо, що у зоні Операції об’єднаних сил загинула кулеметниця добровольчого батальйону "Донбас" Яна Червона.

 

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05 04 2019 09:49
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