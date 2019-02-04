На Донбасі загинула відома кулеметниця з позивним "Відьма"
Військова загинула внаслідок прямого влучення міни у бліндаж. Про це 2 квітня особисто повідомив Петро Порошенко у Facebook.
"Тяжка звістка з фронту. Обстріл позицій 54 омбр з мінометів. Пряме влучання міни в бліндаж. Втрати. Яна Червона та Сергій Милютін загинули сьогодні від ворожої міни. Захисники України. Знав Яну як волонтера і людину веселої вдачі", - написав президент.
До першого туру виборів Червона активно агітувала за чинного президента Петра Порошенка.
Вона опублікувала відео на його підтримку та заявила, що "Нацдружини" та "Нацкорпус" ховається за її спиною, через протести проти Порошенка.
Нагадаємо, що від початку вівторка внаслідок обстрілів бойовиків двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули та двоє отримали поранення.
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