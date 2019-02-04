На Донбасі загинули двоє військових ООС, двоє поранили

Від початку вівторка внаслідок обстрілів бойовиків двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули та двоє отримали поранення.

Відзначається, що від початку поточної доби бойовики 10 разів обстріляли позиції військ ООС. Всі 10 разів із забороненого Мінськими домовленостями озброєння, повідомляє прес-служба штабу ООС.

Внаслідок обстрілів 2 військовослужбовців ООС загинули ще двоє отримали поранення.

"Підрозділи, які обстрілював противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються", - повідомили в ООС.

Зокрема, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" підрозділи ООС обстріляли 4 рази: з мінометів калібрів 120 та 82 мм – у районі населеного пункту Верхньотроїцьке; з підствольних гранатометів – поблизу Авдіївки; з автоматичних станкових гранатометів – у районі Гнутового; зі станкових протитанкових гранатометів – біля села Широкине.

У смузі "Північ" бойовики 6 разів обстріляли позиції ЗСУ: тричі – з артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібрів 120 та 82 мм і стрілецької зброї – у районі Новозванівки; з мінометів калібру 120 мм – поблизу села Катеринівка; двічі – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів – у районі міста Попасна.

Нагадаємо, що станом на 18.00 понеділка, 1 квітня, російсько-терористичні війська чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил, один український боєць поранений.