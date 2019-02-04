На Донбасі загинули двоє військових ООС, двоє поранили
Відзначається, що від початку поточної доби бойовики 10 разів обстріляли позиції військ ООС. Всі 10 разів із забороненого Мінськими домовленостями озброєння, повідомляє прес-служба штабу ООС.
Внаслідок обстрілів 2 військовослужбовців ООС загинули ще двоє отримали поранення.
"Підрозділи, які обстрілював противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються", - повідомили в ООС.
Зокрема, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" підрозділи ООС обстріляли 4 рази: з мінометів калібрів 120 та 82 мм – у районі населеного пункту Верхньотроїцьке; з підствольних гранатометів – поблизу Авдіївки; з автоматичних станкових гранатометів – у районі Гнутового; зі станкових протитанкових гранатометів – біля села Широкине.
У смузі "Північ" бойовики 6 разів обстріляли позиції ЗСУ: тричі – з артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібрів 120 та 82 мм і стрілецької зброї – у районі Новозванівки; з мінометів калібру 120 мм – поблизу села Катеринівка; двічі – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів – у районі міста Попасна.
Нагадаємо, що станом на 18.00 понеділка, 1 квітня, російсько-терористичні війська чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил, один український боєць поранений.
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