Бойовики 11 разів порушили режим "тиші" на Донбасі - штаб Втрат серед українських військовослужбовців унаслідок обстрілів не було

У зоні бойових дій на Донбасі 18 травня бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню.

Фото: з вільних джерел

Про це повідомили у штабі операції об'єднаних сил, повідомляє "Громадське" . Під обстріли потрапили позиції військ поблизу Богданівки, Тарамчука, Красногорівки, Широкиного, Новотошківського, Новолуганського, Луганського, Новоолександрівки та Південного. Бойовики вели вогонь і заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські військові відкривали вогонь у відповідь. 17 травня бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого троє українських військовослужбовців дістали поранення. Нагадаємо, що Україна розглядає варіант вести прямі переговори з бойовиками "Л/ДНР"

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