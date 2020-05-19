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Бойовики 11 разів порушили режим "тиші" на Донбасі - штаб

Втрат серед українських військовослужбовців унаслідок обстрілів не було
У зоні бойових дій на Донбасі 18 травня бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню.
Бойовики 11 разів порушили режим "тиші" на Донбасі - штаб Фото: з вільних джерел

Про це повідомили у штабі операції об'єднаних сил, повідомляє "Громадське" .

Під обстріли потрапили позиції військ поблизу Богданівки, Тарамчука, Красногорівки, Широкиного, Новотошківського, Новолуганського, Луганського, Новоолександрівки та Південного.

Бойовики вели вогонь і заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

17 травня бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого троє українських військовослужбовців дістали поранення.

Нагадаємо, що Україна розглядає варіант вести прямі переговори з бойовиками "Л/ДНР" 

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19 05 2020 09:03
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