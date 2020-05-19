CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ зоні бойових дій на Донбасі 18 травня бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики 11 разів порушили режим "тиші" на Донбасі - штаб
Втрат серед українських військовослужбовців унаслідок обстрілів не було
Фото: з вільних джерел
Про це повідомили у штабі операції об'єднаних сил, повідомляє "Громадське" .
Під обстріли потрапили позиції військ поблизу Богданівки, Тарамчука, Красногорівки, Широкиного, Новотошківського, Новолуганського, Луганського, Новоолександрівки та Південного.
Бойовики вели вогонь і заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські військові відкривали вогонь у відповідь.
17 травня бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого троє українських військовослужбовців дістали поранення.
Нагадаємо, що Україна розглядає варіант вести прямі переговори з бойовиками "Л/ДНР"
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