Україна розглядає варіант вести прямі переговори з бойовиками "Л/ДНР" - документ
Про це повідомляє ZN.UA із посиланням на документ, підписаний за підсумками зустрічі ТКГ 11 березня, зазначає "Громадське".
Так, у протоколі зазначається, що рішення ТКГ про заснування Консультативної ради підпишуть 25 березня після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини.
"Основним завданням Ради є здійснення діалогу, консультацій та вироблення пропозицій щодо проєктів політичних і правових рішень щодо врегулювання конфлікту відповідно до Комплексів заходів, в тому числі щодо проведення виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей України", - йдеться в документі.
У документі також вказано, що критерії та порядок призначення членів Ради визначаються Україною, бойовиками, Росією, Німеччиною, Францією та ОБСЄ самостійно.
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