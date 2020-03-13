Україна розглядає варіант вести прямі переговори з бойовиками "Л/ДНР" - документ

Так, у протоколі зазначається, що рішення ТКГ про заснування Консультативної ради підпишуть 25 березня після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини

Учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України у Мінську підписали домовленості про створення Консультативної ради за участі представників України та бойовиків так званих "Л/ДНР". Росія, Німеччина, Франція та ОБСЄ будуть у статусі гарантів-спостерігачів.

Про це повідомляє ZN.UA із посиланням на документ, підписаний за підсумками зустрічі ТКГ 11 березня, зазначає "Громадське".

Так, у протоколі зазначається, що рішення ТКГ про заснування Консультативної ради підпишуть 25 березня після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини.

"Основним завданням Ради є здійснення діалогу, консультацій та вироблення пропозицій щодо проєктів політичних і правових рішень щодо врегулювання конфлікту відповідно до Комплексів заходів, в тому числі щодо проведення виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей України", - йдеться в документі.

У документі також вказано, що критерії та порядок призначення членів Ради визначаються Україною, бойовиками, Росією, Німеччиною, Францією та ОБСЄ самостійно.

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