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Зеленський розповів Меркель про три нові ділянки розведення на Донбасі

"Для нас дуже важливо, щоб це були саме гуманітарні ділянки. Це важливо для людей"
"Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона вже визначила перелік трьох додаткових ділянок розведення сил і засобів", - сказано в повідомленні.
Зеленський розповів Меркель про три нові ділянки розведення на Донбасі Фото: zik.ua

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель розповів, що Україна вже визначила перелік трьох додаткових ділянок розведення сил і засобів на Донбасі, повідомляє "Європейська правда".

Зміст розмови пресслужба офісу президента виклала на сайті президента у середу, 15 січня.

"Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона вже визначила перелік трьох додаткових ділянок розведення сил і засобів", - сказано в повідомленні.

"Для нас дуже важливо, щоб це були саме гуманітарні ділянки. Це важливо для людей", - цитує пресслужба главу держави.

Зеленський повідомив, що зараз ведеться робота над формуванням чергових списків для звільнення полонених українців. "Нам, на жаль, не вдалося звільнити всіх, але ми повернули 76 людей", - нагадав він про результат останнього обміну утримуваними особами.

Також Зеленський висловив занепокоєння невиконанням домовленостей щодо забезпечення реального режиму "повної тиші" на Донбасі. За його словами, на наступних консультаціях Тристоронньої контактної групи в Мінську 16 січня українська сторона активно працюватиме над просуванням додаткових заходів для повного та всеосяжного припинення вогню.

Нагадаємо, що практична частина розведення сил у Петрівському завершилася.

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15 01 2020 15:12
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