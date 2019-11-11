Практична частина розведення сил у Петрівському завершилася
"Сьогодні о 12:00 завершилася практична фаза розведення сил і техніки на ділянці розведення №3 поблизу населених пунктів Богданівка і Петрівське", - сказав він, передає LB.ua.
Агєєв також повідомив, що 12 листопада на цій ділянці почнеться розмінування території.
"Сьогодні після 12:00, тобто з початком четвертої доби, українська сторона через МЗС поінформувала ОБСЄ, що ми завершили цей перший етап розведення сил і засобів, і вже завтра (12 листопада) після 12:00, це вже буде п'ята доба, починається етап розмінування безпосередньо самої ділянки", - додав керівник ООС.
Нагадаємо, що Збройні формування РФ і її найманці за минулу добу 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранення отримали 4 українських військових.
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