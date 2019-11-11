Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Практична частина розведення сил у Петрівському завершилася

12 листопада на цій ділянці почнеться розмінування території
Опівдні понеділка, 11 листопада, завершилася практична фаза розведення сил і техніки сторін на Донбасі на ділянці Богданівка-Петрівське.
Практична частина розведення сил у Петрівському завершилася Фото: Андрій Попіль

"Сьогодні о 12:00 завершилася практична фаза розведення сил і техніки на ділянці розведення №3 поблизу населених пунктів Богданівка і Петрівське", - сказав він, передає LB.ua.

Агєєв також повідомив, що 12 листопада на цій ділянці почнеться розмінування території.

"Сьогодні після 12:00, тобто з початком четвертої доби, українська сторона через МЗС поінформувала ОБСЄ, що ми завершили цей перший етап розведення сил і засобів, і вже завтра (12 листопада) після 12:00, це вже буде п'ята доба, починається етап розмінування безпосередньо самої ділянки", - додав керівник ООС.

Нагадаємо, що Збройні формування РФ і її найманці за минулу добу 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранення отримали 4 українських військових.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 11 2019 17:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.