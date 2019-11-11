За минулу добу на Донбасі 11 обстрілів, поранено 4 українських бійців
"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, зенітних установок, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно", - сказано в повідомленні, передає LB.ua.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили сім обстрілів: двічі біля Новогнатівки - з протитанкового ракетного комплексу; двічі біля Красногорівки - з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів; у районі Пісків - з мінометів калібру 82 мм; біля Березового - зі станкових протитанкових гранатометів; неподалік від Лебединського - з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано чотири обстріли: біля Майорська і Південного - із зенітної установки ЗУ-23-2, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів; біля Новотошківського - з гранатометів і стрілецької зброї; біля Луганського - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
«У неділю, 10 листопада, в результаті обстрілів мінно-вибухові травми отримали четверо військовослужбовців Об'єднаних сил. Пошкоджено автомобіль. Загрози життю українських захисників немає», - зазначає штаб.
З початку поточної доби окупанти не демонстрували активності. Втрат не зафіксовано.
Нагадаємо, що Українська сторона та бойовики самопроголошеної "ДНР" випустили білі ракети на знак готовності до розведення сил і засобів на ділянці поблизу Петровського і Богданівки.
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