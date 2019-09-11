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На Донбасі почалося розведення військ біля Петрівського

Також початок розведення підтвердили у штабі операції Об'єднаних сил. Там зазначили, що активна фаза розведення триватиме упродовж трьох днів, а наступні 25 днів сторони розбиратимуть фортифікаційні споруди
Українська сторона та бойовики самопроголошеної "ДНР" випустили білі ракети на знак готовності до розведення сил і засобів на ділянці поблизу Петровського і Богданівки.
На Донбасі почалося розведення військ біля Петрівського

Про це пишуть "Новости Донбасса" із посиланням на кореспондента з місця подій, повідомляє "Громадське".

За даними видання, запуск ракет сторонами підтвердили спостерігачі ОБСЄ.

Після білих сторони випустили зелені ракети, чим підтвердили початок розведення.

Також початок розведення підтвердили у штабі операції Об'єднаних сил. Там зазначили, що активна фаза розведення триватиме упродовж трьох днів, а наступні 25 днів сторони розбиратимуть фортифікаційні споруди.

 

Зазначимо, що саме Петрівське наразі контролюється бойовиками. Населений пункт на підконтрольній Україні території в районі цієї зони - Богданівка. Ані з Петрівського, ані з Богданівки війська не вийдуть. Вони розійдуться на 1 км у різні боки з поля, де в разі покращення загальної ситуації, в майбутньому можуть відкрити додатковий пункт пропуску.

Нагадаємо, що українські військові готові розпочати розведення сил та засобів поблизу Петрівського Донецької області. За планом воно має початися о 12:00 за київським часом.

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09 11 2019 13:53
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