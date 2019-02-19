Бойовики 11 разів відкривали вогонь, поранено одного бійця ЗСУ
Від початку поточного року сьогодні зареєстровано найбільше застосування противником засобів вогневого ураження, інформує прес-центр штабу ООС.
"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти п'ять разів обстріляли позиції наших захисників: з артилерійських систем калібру 122 мм – поблизу населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ; з артилерійських систем калібру 122 мм і, вдруге, з мінометів калібру 120 мм та 82 мм – в районі населеного пункту ВОДЯНЕ; двічі, з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту ГНУТОВЕ", - йдеться у повідомленні.
"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник шість разів обстріляв українських захисників: з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів – поблизу села КАТЕРИНІВКА; з мінометів калібру 82 мм та, вдруге, із зенітної установки ЗУ-23-2 – в районі населеного пункту ЗОЛОТЕ-4; двічі – з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів – в районі населеного пункту НОВОЗВАНІВКА; з мінометів калібру 82 мм, бойової машини піхоти БМП-1, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів – біля селища міського типу ЛУГАНСЬКЕ", - зазначають у штабі.
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
Підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь шляхом застосування чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються.
Нагадаємо, що сьогодні президент Петро Порошенко заявив, що за час російської агресії проти України загинули 2949 українських військовослужбовців.
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