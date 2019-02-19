Бойовики 11 разів відкривали вогонь, поранено одного бійця ЗСУ

Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, бойовики обстріляли позиції військ ЗСУ на Донбасі 11 разів, сім із яких – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, із загальною витратою 307 снарядів та мін калібрів 122, 120 та 82 мм.

Від початку поточного року сьогодні зареєстровано найбільше застосування противником засобів вогневого ураження, інформує прес-центр штабу ООС.

"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти п'ять разів обстріляли позиції наших захисників: з артилерійських систем калібру 122 мм – поблизу населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ; з артилерійських систем калібру 122 мм і, вдруге, з мінометів калібру 120 мм та 82 мм – в районі населеного пункту ВОДЯНЕ; двічі, з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту ГНУТОВЕ", - йдеться у повідомленні.

"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник шість разів обстріляв українських захисників: з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів – поблизу села КАТЕРИНІВКА; з мінометів калібру 82 мм та, вдруге, із зенітної установки ЗУ-23-2 – в районі населеного пункту ЗОЛОТЕ-4; двічі – з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів – в районі населеного пункту НОВОЗВАНІВКА; з мінометів калібру 82 мм, бойової машини піхоти БМП-1, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів – біля селища міського типу ЛУГАНСЬКЕ", - зазначають у штабі.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь шляхом застосування чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, що сьогодні президент Петро Порошенко заявив, що за час російської агресії проти України загинули 2949 українських військовослужбовців.