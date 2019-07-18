Бойовики 15 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

За минулу добу російсько-окупаційні війська на Донбасі 15 разів обстріляли позиції Збройних сил України.

"17 липня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. З них раз - із застосуванням забороненої Мінською угодою зброї - мінометів калібру 82 мм... У результаті ворожих обстрілів втрат з нашого боку не зафіксовано", - повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 14 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Миколаївки - з гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета; тричі поруч Широкиного - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, неподалік Мар'їнки - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета, околицю Водяного - зі станкового протитанкового гранатомета, двічі в районі н.п. Павлопіль - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів, двічі поблизу Богданівки - з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, поряд з Талаківкою - зі станкового протитанкового гранатомета, неподалік Красногорівки - з великокаліберного кулемета, двічі в районі н.п. Піски - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників бойовики обстріляли 1 раз. Зокрема, околицю Катеринівки - з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета і великокаліберного кулемета.

Нагадаємо, що Тристороння контактна група (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на сході України за участю представників незаконних збройних формувань погодила припинення вогню на Донбасі з опівночі 21 липня 2019 року за київським часом.