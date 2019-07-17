ТКГ погодила припинення вогню на Донбасі з опівночі 21 липня, - прес-секретарка Кучми
"Тристороння контактна група, за участі представників ОРДЛО, визнаючи позитивний вплив практики підтвердження відданості режиму припинення вогню, зазначаючи важливість забезпечення миру та спокою для населення, а також виходячи з раніше досягнутих угод та зобов'язань сторін підтверджує свою повну відданість всеосяжну, сталому та безстроковому припиненню вогню, з опівночі 21 липня 2019 року за київським часом", - написала Оліфер на своїй сторінці у Facebook.
Вона зазначила, що учасники ТКГ повторно заявляють про свою "загальну і тверду" відданість повному виконанню Мінських домовленостей та зобов'язуються забезпечити повний та безпечний доступ СММ ОБСЄ по всій території України згідно її мандату.
Раніше президент України Володимир Зеленський уповноважив Романа Безсмертного представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі замість Олександра Моцика.
Зеленський своїм указом від 19 червня перепризначивтрьох уповноважених представників України в робочих підгрупах ТКГ по мирному врегулюванню ситуації на Донбасі. Зокрема, Олександр Моцик був уповноважений представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань.
У 2015 році Роман Безсмертний був призначений представником України в політичній підгрупі ТКГ. У квітні 2016 року вийшов з Мінського процесу.
Нагадаємо, 8 липня Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий дати бойовикам на Донбасі вісім днів, щоб почати будувати міст у Станиці Луганській і вже за місяць він має бути готовий. Він зазначив, що для цього треба було розвести сили, що і було зроблено, тож тепер слід почати будівництво переходу.
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