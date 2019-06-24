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Бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі

Втрат серед військовослужбовців немає
З початку доби російсько-окупаційні війська 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі Фото: ООС

"Збройні формування РФ обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Зазначається, що підрозділи ЗСУ на обстріли дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, минулої доби збройні формування РФ дванадцять разів порушили режим припинення вогню.

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24 06 2019 18:56
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