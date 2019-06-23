Окупанти 12 разів обстріляли українські позиції, зокрема із забороненої зброї

Минулої доби збройні формування РФ дванадцять разів порушили режим припинення вогню.

"Від початку доби ворог дванадцять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні пресцентру штабу ООС у Facebook.

Як зазначається, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил, з них: поблизу населеного пункту Павлопіль, з напрямку Українське – з мінометів калібру 120 мм; двічі околиці Авдіївки, з напрямку Мінеральне – зі 120 мм міномету та станкового протитанкового гранатомета; неподалік селища Водяне, з напрямку Ужівки – з автоматичних гранатометів; район населеного пункту Піски, з напрямку Веселе – з автоматичного гранатомета; поблизу Мар'їнки, з напрямку Трудівський – з ручного протитанкового гранатомета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил: околиці Шумів, з напрямку Шахти 6-7 – з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; поблизу Південного, з напрямку шахти імені Гагаріна – з автоматичних гранатометів; в районі населеного пункту Травневе, з напрямку Доломітне – з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; неподалік Новолуганського, з напрямку Доломітне – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; околиці Майорська, з напрямку Горлівки – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; район населеного пункту Новолуганське, з напрямку Байрак – з 82 мм міномету, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців зазнали поранень. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються, зазначили в штабі.

Нагадаємо, що минулої доби бойовики 31 раз порушили режим "тиші", били з мінометів і гранатометів, є загиблий і поранені