ООС: Бойовики 31 раз порушили режим "тиші", били з мінометів і гранатометів, є загиблий і поранені
"Противник відкривав вогонь по нашим захисникам з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - підкреслили у зведенні прес-центру Об'єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 21 раз обстріляв позиції ОС: поблизу Водяного, у районі Старогнатівки, поблизу Широкиного, околиці Красногорівки, поблизу Гнутового, у районі Павлополя, поблизу Новотроїцького, околиці Лебединського, біля Опитного, поблизу Авдіївки та Пісок.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 10 разів: у районі Піщаного, околиці Південного, поблизу Новолуганського, околиці Майорська, поблизу Зайцевого, біля Новоолександрівки.
"За даними розвідки, 22 червня одного окупанта було поранено, знищено БПЛА противника та пошкоджено 1 бронемашину", - йдеться у звіті.
Від початку поточної доби окупанти три рази обстріляли позиції Об'єднаних сил.
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників: поблизу Павлополя - з міномету калібру 120 мм.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог два рази обстріляв позиції ОС: околиці Шумів - з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету; поблизу Південного - з автоматичних гранатометів", - наголосили у прес-центрі.
Нагадаємо, минулої доби окупанти 11 разів порушили "тишу" - Красногорівку і Піщане обстріляли з мінометів. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець зазнав поранення.
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