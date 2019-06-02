Бойовики 7 разів відкривали вогонь, використовували заборонену зброю, – штаб ООС
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" злочинці тричі обстріляли позиції наших захисників з мінометів калібру 82 мм поблизу селища Піски, інформує штаб операції Об’єднаних сил.
Також позиції сил ООС були обстріляні в районі населеного пункту Лебединське з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; поблизу селища Павлопіль із гранатометів.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" найманці обстріляли позиції українських військових двічі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї поблизу населеного пункту Кримське; з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів в районі хутора Вільний.
Також позиції сил ООС були обстріляні в районі населеного пункту Південне з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У штабі зазначають, що внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ жоден український боєць не постраждав.
Підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.
Втрати противника уточнюються, зазначають у штабі ООС.
Нагадаємо, що 5 лютого російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі п'ять разів із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
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