За минулу добу бойовики здійснили 12 обстрілів, поранено бійця ЗСУ

5 лютого російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі п'ять разів із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій наших захисників велися: тричі з мінометів калібру 82 мм., автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища Опитне; з автоматичних гранатометів – в районі селища Піски; двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Гнутове; з гранатометів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Новомихайлівка", - інформує прес-центр штабу ООС.

"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв наші позиції: з мінометів калібру 82 мм. – в районі Хутора Вільний; з мінометів калібру 82 мм., та автоматичних гранатометів – в районі селища Троїцьке; двічі з мінометів калібру 82 мм., гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища Катеринівка; з мінометів калібру 82 мм., – в районі населеного пункту Кпимське", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.

За даними розвідки, 5 лютого, чотирьох окупантів знищено та одинадцять отримали важкі поранення, знищено броньовану бойову машину противника та позашляховик.

Українські захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.