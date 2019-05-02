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ООС: вісім обстрілів, загинув український військовий

Ще один боєць ЗСУ отримав поранення
У понеділок, 4 лютого, російські окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню, в тому числі чотири рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
ООС: вісім обстрілів, загинув український військовий Фото: mil.gov.ua

"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій наших захисників велися: двічі з мінометів калібру 82 мм. та автоматичних гранатометів – в районі селища Опитне; зі стрілецької зброї – в районі селища Невельське", - інформує прес-центр штабу ООС.

"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв наші позиції: двічі з мінометів калібру 82 мм. гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – в районі Хутора Вільний; двічі з гранатометів – в районі населеного пункту Новолуганське; з мінометів калібру 82 мм. – в районі селища Кримське", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та один отримав поранення.

Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.

За даними розвідки, 4 лютого, шість окупантів знищено та четверо отримали важкі поранення. Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Нагадаємо, що в зоні бойових дій на Донбасі бойовики 9 разів упродовж 3 лютого порушили режим тиші, запроваджений 29 грудня. Двічі бойовики використали озброєння, заборонене Мінськими угодами, вказали у штабі.

 

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05 02 2019 08:25
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