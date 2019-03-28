Бойовики чотири рази відкривали вогонь на Донбасі з початку доби
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано три обстріли: два - з підствольних гранатометів і стрілецької зброї - поблизу Авдіївки; з великокаліберних кулеметів - у районі Лебединського.
У смузі відповідальності угруповання "Північ" бойовики застосували міномети калібру 82 мм - в районі Кримського.
Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.
"Підрозділи ЗСУ дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.
Нагадаємо, протягом середи, 27 березня, окупанти сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, шість з яких із озброєння, забороненого "Мінськом".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Глава Держприкордонслужби про "євробляхи": Черги на кордонах практично зникли
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- Журналіст з автоматом. Олександр Махов: Коли пішов на війну, став для мами "карателем" і "вбивцею""В якийсь момент, коли ми знімали проросійські акції, показували, що відбувається, на нас "дивилися вовком" ті самі люди, права яких ми вчора захищали. Їм неважливо було, що у тебе на мікрофоні. Всі українські ЗМІ сприймалися, як ворожі"
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію