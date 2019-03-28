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Бойовики чотири рази відкривали вогонь на Донбасі з початку доби

Втрат серед ЗСУ немає
З початку доби російсько-окупаційні війська чотири рази обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі.
Бойовики чотири рази відкривали вогонь на Донбасі з початку доби Фото: news.pn

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано три обстріли: два - з підствольних гранатометів і стрілецької зброї - поблизу Авдіївки; з великокаліберних кулеметів - у районі Лебединського.

У смузі відповідальності угруповання "Північ" бойовики застосували міномети калібру 82 мм - в районі Кримського.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

"Підрозділи ЗСУ дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил. 

Нагадаємо, протягом середи, 27 березня, окупанти сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, шість з яких із озброєння, забороненого "Мінськом".

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28 03 2019 19:20
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