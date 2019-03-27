CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПротягом середи, 27 березня, окупанти сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, шість з яких із озброєння, забороненого "Мінськом".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Доба на Донбасі: Майже всі обстріли бойовиків - із забороненої зброї
"Втрат серед особового складу підрозділів Об'єднаних сил немає"
Фото: ООС
За його інформацією, противник бив з мінометів калібрів 120 та 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє у Facebook прес-центр операції Об'єднаних сил.
Під вогонь бойовиків потрапили позиції ОС біля Опитного, Гнутового, Чермалика, Луганського, Новоолександрівки, Кримського.
"Втрат серед особового складу підрозділів Об'єднаних сил немає", - відзначили в прес-центрі.
Там додали, що українські військові "адекватною відповіддю змусили противника припинити обстріл".
Нагадаємо, що минулої доби бойовики 23 рази обстріляли позиції ОС, 6 разів застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. 1 український військовий отримав поранення.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
27 03 2019 18:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Глава Держприкордонслужби про "євробляхи": Черги на кордонах практично зникли
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- Журналіст з автоматом. Олександр Махов: Коли пішов на війну, став для мами "карателем" і "вбивцею""В якийсь момент, коли ми знімали проросійські акції, показували, що відбувається, на нас "дивилися вовком" ті самі люди, права яких ми вчора захищали. Їм неважливо було, що у тебе на мікрофоні. Всі українські ЗМІ сприймалися, як ворожі"
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію