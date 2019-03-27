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Доба на Донбасі: Майже всі обстріли бойовиків - із забороненої зброї

"Втрат серед особового складу підрозділів Об'єднаних сил немає"
Протягом середи, 27 березня, окупанти сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, шість з яких із озброєння, забороненого "Мінськом".
Доба на Донбасі: Майже всі обстріли бойовиків - із забороненої зброї Фото: ООС

За його інформацією, противник бив з мінометів калібрів 120 та 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє у Facebook прес-центр операції Об'єднаних сил.

Під вогонь бойовиків потрапили позиції ОС біля Опитного, Гнутового, Чермалика, Луганського, Новоолександрівки, Кримського.

"Втрат серед особового складу підрозділів Об'єднаних сил немає", - відзначили в прес-центрі.

Там додали, що українські військові "адекватною відповіддю змусили противника припинити обстріл".

Нагадаємо, що минулої доби бойовики 23 рази обстріляли позиції ОС, 6 разів застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. 1 український військовий отримав поранення.

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27 03 2019 18:50
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