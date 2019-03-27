Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

ООС: Бойовики били з мінометів, БМП і гранатометів, один поранений

Один український військовий отримав поранення
Минулої доби бойовики 23 рази обстріляли позиції ОС, 6 разів застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. 1 український військовий отримав поранення.
ООС: Бойовики били з мінометів, БМП і гранатометів, один поранений Фото: espreso.tv

"Бойовики застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 та 82 мм із витратою 47 мін.

Крім того, противник обстрілював наших захисників із протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойової машини піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у зведенні Об'єднаних сил станом на 7:00 27 березня.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили 17 обстрілів: з мінометів калібру 120 мм та гранатометів різних систем - у районі населеного пункту Водяне; чотири рази, з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї - поблизу міста Авдіївка.

Тричі, з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - у районі населеного пункту Лебединське.

Двічі, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля міста Мар'їнка; з автоматичних станкових гранатометів – поблизу населених пунктів Верхньоторецьке та Новотроїцьке; з великокаліберних кулеметів - біля міста Красногорівка.

Зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - у районі населеного пункту Кам'янка; з ручних протитанкових гранатометів - поблизу шахти Бутівка; зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - у районі населеного пункту Миколаївка.

Зі станкових протитанкових гранатометів - біля населеного пункту Чермалик.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики відкривали вогонь шість разів: з мінометів калібру 120 мм та протитанкових ракетних комплексів - поблизу села Кримське; з мінометів калібру 120 мм та озброєння бойової машини піхоти БМП-1 - біля селища Новолуганське.

Із мінометів калібру 82 мм - у районі населених пунктів Хутір Вільний та Новозванівка; з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї - біля села Катеринівка; з протитанкових ракетних комплексів - поблизу селища міського типу Троїцьке.

За даними розвідки, 26 березня вогнем у відповідь одного окупанта було знищено та двох поранено.

"Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, що співробітники контррозвідки Служби безпеки України спільно з підрозділами Збройних сил затримали у районі проведення Операції об’єднаних сил бойовика окупованих районів Луганської області.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 03 2019 08:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ветеран АТО Олег Сластьонов: виготовленням меблів займаюся з 1997 року. З перервою на війну

Ветеран АТО Олег Сластьонов: виготовленням меблів займаюся з 1997 року. З перервою на війну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.