У зоні ООС спіймали бойовика луганського угрупування "Призрак"
Зазначається, що у 2014 році громадянин України пройшов курс бойової та спеціальної підготовки в одному із тренувальних таборів на території російського міста Бєлгород, який проводився інструкторами з числа представників силових структур РФ. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на СБУ.
За даними спецслужби, впродовж червня 2014 - березня 2018 року він брав активну участь у бойових діях проти української армії у складі різних незаконних збройних формувань так званої "ЛНР".
"Зокрема, перебуваючи у терористичному угрупованні бойовиків "Призрак", а згодом у різних підрозділах створеної російськими окупаційними військами "Народної міліції ЛНР", бойовик як артилерист та навідник артилерійської батареї брав участь в обстрілах українських військ у районі населених пунктів Зорінськ, Перевальськ, Комісарівка, Біле, Дебальцеве, Нікішине, Бахмутки та інших", - йдеться у повідомленні СБУ.
Наразі затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на шістдесят діб.
Нагадаємо, що представник Державної прикордонної служби України Олег Слободян заявив, що в ніч на 14 березня з окупованого Криму поза КПВВ намагався потрапити на материкову Україну завербований Росією колишній бойовик окупованого Донбасу.
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