Прикордонники спіймали бойовика, що їхав в Україну по завданню спецслужб Росії
За його словами, вночі прикордонники спільно з Нацполіцією виявили громадянина, який намагався перетнути адмінмежу із тимчасово окупованим Кримом поза КПВВ в бік материкової України, повідомляє "Українська правда".
"Даний чоловік 1992 року народження у 2014 році брав активну участь у бойових діях проти ЗС України у складі батальйону "Зоря" незаконних військових формувань та мав позивний "Коса", - йдеться у повідомленні.
Слободян додав, що бойовик був поранений та нагороджений фейковою відзнакою.
ФОТО О. СЛОБОДЯНА
ФОТО О. СЛОБОДЯНА
"Ще раніше завербований був на території РФ, куди його виманили під приводом працевлаштування на нібито "нескладну" роботу. Це - звичайна схема залучення спецслужбами Росії до лав незаконних військових формувань", - зазначив представник ДПСУ.
Він додав, що правоохоронців насторожує тенденція, що останнім часом почастішали випадки направлення на мирну частину України з тимчасово окупованих територій завербованих російськими спецслужбами громадян України.
Нагадаємо, що у Луганській області затримано громадянина, причетного до співпраці з незаконними збройними формуваннями.
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