На Луганщині затримано поплічника бойовиків

"Під час несення служби на блокпосту чергова зміна бригади затримала громадянина, причетного до співпраці з незаконними збройними формуваннями"

У Луганській області затримано громадянина, причетного до співпраці з незаконними збройними формуваннями.

Про це повідомили у відділі інформації і комунікації Східного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії.

"Під час несення служби на блокпосту чергова зміна бригади затримала громадянина, причетного до співпраці з незаконними збройними формуваннями. Під час перевірки документів гвардійці за допомогою бази даних Нацполіції встановили, що громадянин підлягає затриманню, як підозрюваний у причетності до НЗФ", - йдеться у повідомленні.

Затриманого громадянина доправлено до Біловодського відділення Національної поліції.

Нагадаємо, що оперативники Донецько-Луганського регіонального управління прикордонного відомства затримали громадянина України, який брав безпосередню участь у діяльності незаконного збройного формування "Восток" та майже два місяці здійснював охорону залишків збитого окупантами літака рейсу МН17.