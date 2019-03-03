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На Луганщині затримано поплічника бойовиків

"Під час несення служби на блокпосту чергова зміна бригади затримала громадянина, причетного до співпраці з незаконними збройними формуваннями"
У Луганській області затримано громадянина, причетного до співпраці з незаконними збройними формуваннями.
На Луганщині затримано поплічника бойовиків Фото: reuters

Про це повідомили у відділі інформації і комунікації Східного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії.

"Під час несення служби на блокпосту чергова зміна бригади затримала громадянина, причетного до співпраці з незаконними збройними формуваннями. Під час перевірки документів гвардійці за допомогою бази даних Нацполіції встановили, що громадянин підлягає затриманню, як підозрюваний у причетності до НЗФ", - йдеться у повідомленні. 

Затриманого громадянина доправлено до Біловодського відділення Національної поліції.

Нагадаємо, що оперативники Донецько-Луганського регіонального управління прикордонного відомства затримали громадянина України, який брав безпосередню участь у діяльності незаконного збройного формування "Восток" та майже два місяці здійснював охорону залишків збитого окупантами літака рейсу МН17.

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03 03 2019 16:30
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