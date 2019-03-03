На Луганщині затримано поплічника бойовиків
Про це повідомили у відділі інформації і комунікації Східного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії.
"Під час несення служби на блокпосту чергова зміна бригади затримала громадянина, причетного до співпраці з незаконними збройними формуваннями. Під час перевірки документів гвардійці за допомогою бази даних Нацполіції встановили, що громадянин підлягає затриманню, як підозрюваний у причетності до НЗФ", - йдеться у повідомленні.
Затриманого громадянина доправлено до Біловодського відділення Національної поліції.
Нагадаємо, що оперативники Донецько-Луганського регіонального управління прикордонного відомства затримали громадянина України, який брав безпосередню участь у діяльності незаконного збройного формування "Восток" та майже два місяці здійснював охорону залишків збитого окупантами літака рейсу МН17.
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