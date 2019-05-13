Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Бойовики чотири рази відкривали вогонь на Донбасі з початку доби

Втрат серед ЗСУ немає
З початку доби російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Бойовики чотири рази відкривали вогонь на Донбасі з початку доби Фото: unian.net

Бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил: "зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - поблизу села Богданівка; з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - біля міста Мар'їнка; з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї - поблизу міста Авдіївка. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог зі стрілецької зброї обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Луганське", - наголошується в повідомленні.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

"На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - повідомили в штабі.

Нагадаємо, що бойовики на Донбасі в односторонньому порядку скасували режим припинення вогню.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 05 2019 19:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ua.gifts. Майстерня подарунків від ветерана АТО

Ua.gifts. Майстерня подарунків від ветерана АТО

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.