Бойовики чотири рази відкривали вогонь на Донбасі з початку доби
Бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил у Facebook.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил: "зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - поблизу села Богданівка; з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - біля міста Мар'їнка; з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї - поблизу міста Авдіївка. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог зі стрілецької зброї обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Луганське", - наголошується в повідомленні.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
"На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - повідомили в штабі.
Нагадаємо, що бойовики на Донбасі в односторонньому порядку скасували режим припинення вогню.
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