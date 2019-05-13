Бойовики чотири рази відкривали вогонь на Донбасі з початку доби

З початку доби російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил: "зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - поблизу села Богданівка; з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - біля міста Мар'їнка; з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї - поблизу міста Авдіївка. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог зі стрілецької зброї обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Луганське", - наголошується в повідомленні.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

"На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - повідомили в штабі.

Нагадаємо, що бойовики на Донбасі в односторонньому порядку скасували режим припинення вогню.