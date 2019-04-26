Бойовики дев'ять разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі
"25 квітня збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню, з них двічі - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї... Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики вісім разів обстріляли позиції ЗСУ: з мінометів калібру 120 мм, озброєння бойових машин піхоти і великокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Піски; з озброєння бойових машин піхоти - біля населеного пункту Павлопіль; тричі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - в районі населених пунктів Гнутове і Піщевик; тричі з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - поблизу населених пунктів Лебединське і Талаківка", - відзначили у штабі ООС.
Також під обстрілами опинився населений пункт Кримське.
З початку поточної доби обстрілів не зафіксовано.
Нагадаємо, минулої доби збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, з них вісім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм.
Під час переговорів в форматі Тристоронньої контактної групи Росія відмовилася підтримати ініціативу України про оголошення пасхального перемир'я з 19 квітня.
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