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Бойовики дев'ять разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі

Втрат серед військовослужбовців немає
Бойовики незаконних збройних формувань дев'ять разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил на Донбасі, втрат серед військовослужбовців немає.
Бойовики дев Фото: espreso.tv

"25 квітня збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню, з них двічі - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї... Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики вісім разів обстріляли позиції ЗСУ: з мінометів калібру 120 мм, озброєння бойових машин піхоти і великокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Піски; з озброєння бойових машин піхоти - біля населеного пункту Павлопіль; тричі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - в районі населених пунктів Гнутове і Піщевик; тричі з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - поблизу населених пунктів Лебединське і Талаківка", - відзначили у штабі ООС.

Також під обстрілами опинився населений пункт Кримське.

З початку поточної доби обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, минулої доби збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, з них вісім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм.

Під час переговорів в форматі Тристоронньої контактної групи Росія відмовилася підтримати ініціативу України про оголошення пасхального перемир'я з 19 квітня.

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26 04 2019 09:16
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