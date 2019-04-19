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Росія відмовилася оголосити "пасхальне перемир'я" на Донбасі

Переговори тривали шість годин і завершилися безрезультатно
Під час переговорів в форматі Тристоронньої контактної групи Росія відмовилася підтримати ініціативу України про оголошення пасхального перемир'я з 19 квітня.
Росія відмовилася оголосити "пасхальне перемир Фото: unian.ua

Скайп-конференція тривала протягом шести годин, але переговори завершилися безрезультатно.

"РФ відмовилася підтримати ініціативу України оголосити перемир'я на свято, відмовилася взяти відповідальність за дотримання тиші на Донбасі", - заявила представник України в ТКГ Ірина Геращенко.

Також вона повідомила, що на скайп-конференції так і не з'явився представник РФ в ТКГ Борис Гризлов, російську сторону представляв дипломат Кульмугамедов.

"РФ категорично відмовилася взяти на себе гарантії дотримання режиму тиші, в черговий раз повторивши кремлівські тези про "громадянську війну, внутрішній конфлікт" і необхідність "прямого діалогу" з ОРДЛО", - додала Геращенко.

Великоднє перемир'я повинне набути чинності 19 квітня в полудень.

Нагадаємо, після зустрічей з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном президент Петро Порошенко анонсував режим припинення вогню в зоні ООС з 18 квітня.

Нагадаємо, що співробітники контррозвідки Служби безпеки України спільно з підрозділами Збройних сил затримали у районі проведення Операції об’єднаних сил бойовика окупованих районів Луганської області.

 

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19 04 2019 08:58
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