Росія відмовилася оголосити "пасхальне перемир'я" на Донбасі

Переговори тривали шість годин і завершилися безрезультатно

Під час переговорів в форматі Тристоронньої контактної групи Росія відмовилася підтримати ініціативу України про оголошення пасхального перемир'я з 19 квітня.

Скайп-конференція тривала протягом шести годин, але переговори завершилися безрезультатно.

"РФ відмовилася підтримати ініціативу України оголосити перемир'я на свято, відмовилася взяти відповідальність за дотримання тиші на Донбасі", - заявила представник України в ТКГ Ірина Геращенко.

Також вона повідомила, що на скайп-конференції так і не з'явився представник РФ в ТКГ Борис Гризлов, російську сторону представляв дипломат Кульмугамедов.

"РФ категорично відмовилася взяти на себе гарантії дотримання режиму тиші, в черговий раз повторивши кремлівські тези про "громадянську війну, внутрішній конфлікт" і необхідність "прямого діалогу" з ОРДЛО", - додала Геращенко.

Великоднє перемир'я повинне набути чинності 19 квітня в полудень.

Нагадаємо, після зустрічей з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном президент Петро Порошенко анонсував режим припинення вогню в зоні ООС з 18 квітня.