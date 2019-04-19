Росія відмовилася оголосити "пасхальне перемир'я" на Донбасі
Скайп-конференція тривала протягом шести годин, але переговори завершилися безрезультатно.
"РФ відмовилася підтримати ініціативу України оголосити перемир'я на свято, відмовилася взяти відповідальність за дотримання тиші на Донбасі", - заявила представник України в ТКГ Ірина Геращенко.
Також вона повідомила, що на скайп-конференції так і не з'явився представник РФ в ТКГ Борис Гризлов, російську сторону представляв дипломат Кульмугамедов.
"РФ категорично відмовилася взяти на себе гарантії дотримання режиму тиші, в черговий раз повторивши кремлівські тези про "громадянську війну, внутрішній конфлікт" і необхідність "прямого діалогу" з ОРДЛО", - додала Геращенко.
Великоднє перемир'я повинне набути чинності 19 квітня в полудень.
Нагадаємо, після зустрічей з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном президент Петро Порошенко анонсував режим припинення вогню в зоні ООС з 18 квітня.
Нагадаємо, що співробітники контррозвідки Служби безпеки України спільно з підрозділами Збройних сил затримали у районі проведення Операції об’єднаних сил бойовика окупованих районів Луганської області.
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