Бойовики ДНР проводять тотальну мілітаризацію дітей, - правозахисники

Правозахисники оприлюднили відео, на якому представлені епізоди "сюжети" підконтрольних бойовиками ресурсів, де мілітаризують дітей

Бойовики "ДНР" за фінансової та організаційної підтримки Росії проводить тотальну мілітаризацію дітей, підлітків та молоді, яка проживає на окупованій частині Донецької області.

На думку правозахисників, бойовики готують плацдарм "для нового етапу гібридної війни проти України".

"Військові інструктори готують дітей до бойових дій. Разом з тим, дітям вкладають ідеологію сепаратизму і "Русского мира". На організацію тренувальних таборів витрачаються шалені фінансові ресурси", - ідеться у повідомленні правозахисної організації "Східна правозахисна група", бойовики мілітаризують дітей через табори вишколу і псевдопатріотичні клуби.

Правозахисники оприлюднили відео, на якому представлені епізоди "сюжети" підконтрольних бойовиками ресурсів, де мілітаризують дітей.

Нагадаємо, мілітаризація Росією анексованого Кримського півострова триває і вже в наступні роки кількість російського персоналу там може досягти 50 тисяч осіб.