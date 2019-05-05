Бойовики ДНР проводять тотальну мілітаризацію дітей, - правозахисники
На думку правозахисників, бойовики готують плацдарм "для нового етапу гібридної війни проти України".
"Військові інструктори готують дітей до бойових дій. Разом з тим, дітям вкладають ідеологію сепаратизму і "Русского мира". На організацію тренувальних таборів витрачаються шалені фінансові ресурси", - ідеться у повідомленні правозахисної організації "Східна правозахисна група", бойовики мілітаризують дітей через табори вишколу і псевдопатріотичні клуби.
Правозахисники оприлюднили відео, на якому представлені епізоди "сюжети" підконтрольних бойовиками ресурсів, де мілітаризують дітей.
Нагадаємо, мілітаризація Росією анексованого Кримського півострова триває і вже в наступні роки кількість російського персоналу там може досягти 50 тисяч осіб.
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