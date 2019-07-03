Клімкін про мілітаризацію Криму: за кілька років буде вже 50 тисяч росіян

"Мілітаризація Криму досягла якоїсь межі, але далі вона буде відбуватися"

Мілітаризація Росією анексованого Кримського півострова триває і вже в наступні роки кількість російського персоналу там може досягти 50 тисяч осіб.

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін під час прес-конференції, повідомляє "Укрінформ".

"Мілітаризація Криму досягла якоїсь межі, але далі вона буде відбуватися - те, що знаємо, що в наступні роки там буде майже 50 тисяч російського персоналу", - сказав він.

Крім того, міністр нагадав, що на території окупованого Криму підготовлена інфраструктура для ядерної зброї.

Він підкреслив, що значною мірою російська експансія в Сирію та на Близькій Схід відбувається саме з окупованого Криму.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Росія зруйнувала все, з чого складалася система нерозповсюдження та контролю за озброєнням, розробляючи і випробовуючи балістичну ракету РС-26 "Рубеж" та удосконаливши ракетний комплекс "Іскандер-М", військові навчання з яким були зафіксовані на окупованому Донбасі та у Криму.