Клімкін про мілітаризацію Криму: за кілька років буде вже 50 тисяч росіян
Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін під час прес-конференції, повідомляє "Укрінформ".
"Мілітаризація Криму досягла якоїсь межі, але далі вона буде відбуватися - те, що знаємо, що в наступні роки там буде майже 50 тисяч російського персоналу", - сказав він.
Крім того, міністр нагадав, що на території окупованого Криму підготовлена інфраструктура для ядерної зброї.
Він підкреслив, що значною мірою російська експансія в Сирію та на Близькій Схід відбувається саме з окупованого Криму.
Нагадаємо, що міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Росія зруйнувала все, з чого складалася система нерозповсюдження та контролю за озброєнням, розробляючи і випробовуючи балістичну ракету РС-26 "Рубеж" та удосконаливши ракетний комплекс "Іскандер-М", військові навчання з яким були зафіксовані на окупованому Донбасі та у Криму.
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