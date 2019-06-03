Клімкін: Росія проводила військові навчання з "Іскандерами" в Криму і на Донбасі

"Спочатку це був Договір про звичайні збройні сили в Європі. До речі, якби він досі діяв, то Росії було б набагато складніше здійснювати військову агресію проти України та мілітаризувати Крим"

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Росія зруйнувала все, з чого складалася система нерозповсюдження та контролю за озброєнням, розробляючи і випробовуючи балістичну ракету РС-26 "Рубеж" та удосконаливши ракетний комплекс "Іскандер-М", військові навчання з яким були зафіксовані на окупованому Донбасі та у Криму.

На його думку, рішення США щодо виходу з Договору між СРСР та США про ліквідацію їх ракет середньої дальності та меншої дальності (ДРСМД) абсолютно виправданий, обгрунтований і відповідає сьогоднішньому стану безпекової ситуації як на Європейському континенті, так і у світі загалом. Про це Павло Клімкін написав у Facebook, повідомляє "Українська правда".

"Спочатку це був Договір про звичайні збройні сили в Європі. До речі, якби він досі діяв, то Росії було б набагато складніше здійснювати військову агресію проти України та мілітаризувати Крим", - заявив Клімкін.

ВІн додав, що РФ крок за кроком зруйнувала все, з чого складалася система нерозповсюдження та контролю над озброєннями.

"Ми спільно з США заявили, що розробка та випробування Росією балістичної ракети РС-26 "Рубеж" на дальність близько 2200 км, а також розширення бойових можливостей оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М" суперечить Договору", - сказав міністр.

"Особливо занепокоєння викликає те, що цей ракетний комплекс був зафіксований під час військових навчань на окупованій території України в АРК", - зазначив він.

Очільник МЗС наголосив, що методичний розвал РФ системи контролю над озброєннями створює небезпечну глобальну безпекову реальність і Україні треба бути до цього готовою.

"Україна завжди була відповідальною та послідовною у сфері нерозповсюдження. Такої позиції дотримуватимося і надалі, але при цьому залишаємо за собою право створювати всі види озброєнь, які необхідні для захисту України та її національної безпеки", - заявив Клімкін.

Він додав, що у новій глобальній безпековій реальності необхідно реалізувати всі можливості для захисту України.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила закон про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2019 році для участі у багатонаціональних навчаннях.