Бойовики дотримувалися перемир’я 29 липня, - штаб

"Втрат з української сторони не зафіксовано"

Упродовж 29 липня бойовики жодного разу не порушили режим припинення вогню на Донбасі.

"Втрат з української сторони не зафіксовано", - йдеться в повідомленні прес-центру операції Об’єднаних сил.

У штабі наголосили, що вчора, 28 липня, українські військові також дотримувалися перемир’я, тоді як бойовики одного разу порушили його, обстрілявши пункт пропуску "Мар’їнка" з крупнокаліберного кулемета.

Нагадаємо, що від початку доби 21 липня уздовж всієї лінії розмежування почався режим перемир’я. Відтоді бойовики кілька разів відкривали вогонь.