CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУпродовж 29 липня бойовики жодного разу не порушили режим припинення вогню на Донбасі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики дотримувалися перемир’я 29 липня, - штаб
"Втрат з української сторони не зафіксовано"
Фото: zi.dn.ua
"Втрат з української сторони не зафіксовано", - йдеться в повідомленні прес-центру операції Об’єднаних сил.
У штабі наголосили, що вчора, 28 липня, українські військові також дотримувалися перемир’я, тоді як бойовики одного разу порушили його, обстрілявши пункт пропуску "Мар’їнка" з крупнокаліберного кулемета.
Нагадаємо, що від початку доби 21 липня уздовж всієї лінії розмежування почався режим перемир’я. Відтоді бойовики кілька разів відкривали вогонь.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
29 07 2019 20:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн