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Бойовики двічі обстріляли позиції ООС з гранатометів, є поранений

"Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів із гранатометів різних систем"
Бойовики двічі порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець Об'єднаних сил поранений.
Бойовики двічі обстріляли позиції ООС з гранатометів, є поранений Фото: zi.dn.ua

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил з автоматичних станкових гранатометів біля Мар’їнки, повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

"Від початку доби ворог двічі порушив режим припинення вогню. В обох випадках збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів із гранатометів різних систем. ... Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил біля міста МАР'ЇНКА з автоматичних станкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог з гранатометів різних систем обстріляв позиції українських захисників поблизу населеного пункту ПОПАСНА.

На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються, повідомили в прес-центрі ООС.

Нагадаємо, що восьмеро українських військових потрапили в полон до підконтрольних Росії бойовиків біля Новотроїцького.

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22 05 2019 20:57
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