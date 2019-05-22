Бойовики двічі обстріляли позиції ООС з гранатометів, є поранений

Бойовики двічі порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець Об'єднаних сил поранений.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил з автоматичних станкових гранатометів біля Мар’їнки, повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

"Від початку доби ворог двічі порушив режим припинення вогню. В обох випадках збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів із гранатометів різних систем. ... Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил біля міста МАР'ЇНКА з автоматичних станкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог з гранатометів різних систем обстріляв позиції українських захисників поблизу населеного пункту ПОПАСНА.

На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються, повідомили в прес-центрі ООС.

Нагадаємо, що восьмеро українських військових потрапили в полон до підконтрольних Росії бойовиків біля Новотроїцького.