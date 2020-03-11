Бойовики двічі відкривали вогонь по українських позиціях

Обійшлося без поранених та загиблих українських військовослужбовців

У зоні бойових дій на Донбасі 3 листопада бойовики два рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил, зазначає "Громадське".

Так, у районі населеного пункту Шуми бойовики застосували підствольний гранатомет та стрілецьку зброю, також з гранатомета стріляли у бік Старогнатівки.

Від початку поточної доби, 3 листопада, на усіх ділянках лінії зіткнення спостерігається тиша, вогневих провокацій з боку бойовиків не зафіксовано. Українські підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують дотримуватися умов режиму припинення вогню.

Від початку "перемир'я" (27 липня) і до вечора 1 листопада включно Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ нарахувала 1 954 порушення режиму тиші, зокрема 615 вибухів, 39 невизначених боєприпасів, 16 спалахів дульного полум'я, 23 освітлювальні ракети та 1 261 черга та постріли.

Читайте також: Російські найманці на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню