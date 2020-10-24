Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок пострілів не було

За минулу добу на території ООС зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

За минулу добу російські найманці на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали, повідомили в прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"За минулу добу, 23 жовтня, в смугах відповідальності наших бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок пострілів не було", - йдеться в повідомленні, на офіційній сторінці штабу ООС у соцмережі Фейсбук у суботу вранці.

Так, недалеко від населеного пункту Шуми противник застосував стрілецьку зброю, а в районі Катеринівки - підстовбурний гранатомет і стрілецьку зброю.

Крім того, вчора військовослужбовці Збройних сил і рятувальники Держслужби з НС ліквідували пожежу поблизу Станиці Луганської і локалізували загорання недалеко від населеного пункту Лопаскине.

"З початку поточної доби, 24 жовтня, на всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій з боку озброєних формувань Російської Федерації не зафіксовано", - додали в штабі.

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