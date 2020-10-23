Триває активна робота над підготовкою зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки" - Кулеба
Наразі триває активна робота над підготовкою зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія), після плануватиметься зустріч міністрів закордонних справ "нормандського формату", заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, зазначає "Інтерфакс-Україна".
"Наразі триває активна робота над підготовкою зустрічі радників, потім плануватимемо зустріч міністрів і виходитимемо вже на саміт безпосередньо між нашими лідерами. Незважаючи на відсутність заголовків і яскравих новин запевняю вас, що ця робота триває щодня. Буквально вчора я проводив чергову нараду щодо певних позиційних моментів, які обговорюватимуть радники лідерів "нормандського формату". Тому новин немає, але робота є", - сказав Кулеба журналістам після урочистої церемонії підняття прапора ООН із нагоди 75-ї річниці заснування ООН у Києві у п'ятницю.
Нагадаємо, що після останньої зустрічі Україна та Росія оприлюднили принципово різні підсумки нормандської зустрічі радників
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