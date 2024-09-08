Боррель відзначив роботу Кулеби та очікує співпраці з новим главою МЗС України

Топдипломат ЄС підкреслив, що Кулеба як міністр закордонних справ у розпал "найгіршої загарбницької війни на європейській землі з часів Другої світової війни" мав одну з найскладніших робіт у світі.

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель присвятив останній блог колишньому голові МЗС України Дмитру Кулебі та підкреслив готовність працювати з його наступником Андрієм Сибігою.

Блог Борреля під назвою "Дякую і до побачення, Дмитре Кулебо" опублікувала в неділю, 8 вересня, Європейська служба зовнішніх справ.

Топдипломат ЄС підкреслив, що Кулеба як міністр закордонних справ у розпал "найгіршої загарбницької війни на європейській землі з часів Другої світової війни" мав одну з найскладніших робіт у світі.

"Він впорався з цим викликом вміло, вражаюче, продемонструвавши неабияку стійкість. Він завжди ставив український народ і його справу понад усе", – вважає він.

Боррель згадав про спільні зустрічі з Кулебою та свої поїздки до України, зазначивши, що його відносини з колишнім головою українського МЗС "міцнішали з кожним днем і переросли у справжню дружбу".

Він також відзначив роль Кулеби у досягненнях України на шляху до членства в Євросоюзі та "від щирого серця" побажав "усього найкращого в його подальшій кар'єрі".

"Тим часом я з нетерпінням чекаю на співпрацю з Андрієм Сибігою, якому випало нелегке завдання стати його наступником. Цей досвідчений дипломат обіймав різні посади поруч із президентом Зеленським та міністром Кулебою", – наголосив Боррель.

Топдипломат ЄС підкреслив, що Євросоюзу продовжить підтримувати Київ "стільки, скільки буде потрібно, і за будь-яку ціну", а також анонсував поїздку до України перед завершенням своїх повноважень цієї осені.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні, 5 вересня, призначила Міністра закордонних справ України. Ним став Андрій Сибіга.