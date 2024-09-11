Глава МЗС України уперше після призначення провів розмову з генсеком НАТО

Міністр підтвердив курс України на членство в НАТО.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поспілкувався з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, обговоривши питання збільшення військової допомоги Україні та нарощування оборонного виробництва.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Міністр підтвердив курс України на членство в НАТО.

Крім того, Сибіга заявив про необхідність для України мати безперешкодний доступ до використання своєї зброї проти військових об'єктів на території росії. Він підкреслив, що це питання є життєво важливим для країни.

"Я ще раз наголосив на життєво важливій необхідності для України мати можливість без обмежень використовувати наявну зброю проти законних військових цілей в росії", - заявив він.

Також міністр подякував генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за його особисту підтримку у цьому та інших питаннях.

США, Велика Британія та Франція надають Україні далекобійну зброю з умовою, що вона не буде використовуватися для ударів по території росії. Президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав зняти ці обмеження, щоб мати можливість атакувати російські аеродроми, проте союзники поки що відмовляються, що ускладнює знищення російських літаків, які завдають ударів по Україні керованими авіабомбами.

Байден заявив,що США розглядають можливість зняття заборони на далекобійну зброю для України.