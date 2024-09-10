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ПОЛІТИКА

Україна розглядає розрив дипломатичних відносин з Іраном через можливу передачу ракет росії

10 вересня 2024, 21:59
Україна розглядає розрив дипломатичних відносин з Іраном через можливу передачу ракет росії
Фото: slovoidilo.ua
Зараз МЗС уважно стежить за подіями.

Міністерство закордонних справ України розглядає усі можливі наслідки для Ірану, якщо підтвердиться факт передачі їхніх балістичних ракет до росії та їх застосування проти України. Зокрема, не виключають і розриву дипломатичних відносин із Тегераном.

Про це заявив міністр закордонних справ України Георгій Тихий.

Тихий наголосив, що передача Іраном балістичних ракет матиме "руйнівні наслідки" для українсько-іранських відносин.

"Я не буду уточнювати зараз, що саме мається на увазі під руйнівними наслідками, щоб не послаблювати дипломатичні позиції, але всі опції, включно з тією, яку ви назвали [розрив дипвідносин], є на столі. Якщо ця передача дійсно відбулася і факт такого застосування зафіксують, … то відповідно будуть наставати наступні наслідки", — заявив Тихий.

Напередодні, 9 вересня, до МЗС викликали тимчасового повіреного у справах Ірану в Україні. Йому в жорсткій формі пояснили, що постачання ракет до рф матиме руйнівні наслідки для відносин з Україною. Зараз МЗС уважно стежить за подіями.

Нагадаємо, США ввели санкції проти десяти фізичних і шести юридичних осіб за поставку Іраном ракет росії.

МЗС УкраїниІранракети

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