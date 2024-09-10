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ПОЛІТИКА

Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції проти Ірану(оновлено)

10 вересня 2024, 20:25
Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції проти Ірану(оновлено)
з вільних джерел
У новому санкційному списку США – десять фізичних та шість юридичних осіб із Ірану та росії.

США ввели санкції проти десяти фізичних і шести юридичних осіб за поставку Іраном ракет росії.

Про це повідомляє американський Мінфін.

У новому санкційному списку США – десять фізичних та шість юридичних осіб із Ірану та росії, а також чотири судна, за допомогою яких Тегеран постачав російській стороні зброю, включно з безпілотниками.

Також США наклали додаткові обмеження на флагманську авіакомпанію Ірану Iran Air, аби обмежити її можливості діяти за кордоном.

Паралельно з цим Державний департамент вніс до свого санкційного списку три організації, серед яких і Iran Air, та розпорядився про конфіскацію п'яти суден, причетних до передання іранських систем озброєнь до росії.

"Іран вирішив посилити свою участь у незаконній війні росії, і Сполучені Штати, разом з нашими партнерами, продовжуватимуть підтримувати Україну", – прокоментував заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо.

Проти кого введено санкції:

  • Рухолла Катебі з Міноборони Ірану, який налагоджує контакти з російським урядом;
  • Ебрагім Бахрамі, який організовував навчання російських військових в Ірані;
  • Алі Джа'фарабаді з командування військово-повітряних сил КВІР, який керував запуском супутників в Ірані;
  • Джамалдін Пашаєв - контролює мережу російських судноплавних компаній, які працюють в порту Оля і РФ;
  • іранська транспортна компанія Azadegan, що є афілійованою компанією КВІР, та пов'язані з нею юридичні особи Amad Behineh Saz Engineering Company, Sanjesh Gostar Dana Engineering and Quality Inspection Company і Talieh Sabz Jehan Group Company;
  • голова ради директорів Azadegan Алі Заре, його заступник Голамреза Ейні Саркаллах та в.о. керуючого директора Масуд Нурахмаді;
  • конструкторське бюро Farzanegan Propulsion Systems(Farzanegan) постачало російським виробникам зброї зразки двигунів для підтримки російської розробки крилатих ракет. Хоссейн Пурфарзане, Захра Пурфарзане та Хасан Пурфарзане, які є лідерами або офіційними особами Farzanegan.

У Мінфіні США зазначили, що протягом літа 2024 року російські військовослужбовці пройшли навчання з використання іранських балістичних ракет, а їх першу партію росія отримала на початку вересня.

Іран постачає росії ударні безпілотники, але донедавна утримувався від пропозиції передачі більш потужного озброєння, очевидно, з огляду на попередження США і Європи про те, що це викличе хвилю болючих санкцій.

Раніше Велика Британія ввела нові санкції проти росії. До списку увійшли Повітряно-космічні сили країни-агресора. Окрім Повітряно-космічних сил, санкції також ввели проти 924-го Державного центру безпілотної авіації росії та Командування військово-транспортної авіації рф.

Нагадаємо, Блінкен підтвердив передачу Іраном балістичних ракет росії.

СШАсанкціїІранросія загрозавійна в Україні

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