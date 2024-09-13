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В ЄС готують нові санкції проти російської авіації

13 вересня 2024, 15:55
В ЄС готують нові санкції проти російської авіації
Фото: Українська правда
Зокрема, це можуть бути санкції проти фізичних і юридичних осіб, а також проти авіаційного сектору Ірану.
В Європейському Союзі розповіли, які розглядають варіанти стосовно санкційного покарання Ірану за постачання балістичних ракет до росії. Євросоюз рішуче засуджує нещодавню передачу балістичних ракет іранського виробництва до росії.
 
Про це розповів віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.
 
Він підкреслив, що ця передача є прямою загрозою європейській безпеці і являє собою значну ескалацію з матеріальної точки зору через надання іранських дронів і боєприпасів, які росія використовує у її незаконній агресивній війні проти України.
 
"Це відбувається у розпал найостанніших атак росії проти України, включно із застосуванням балістичних ракет і дронів, що доводить її чітку налаштованість продовжувати жорстоку агресивну війну проти України і її народу, особливо націлену на критичну енергетичну інфраструктуру у намаганні спричинити якомога більшу кількість втрат життів серед цивільного населення і завдати повномасштабних руйнувань. Іранські балістичні ракети тепер можуть бути застосовані, аби спричинити подальші страждання і руйнування в Україні", - наголосив Боррель.
 
Топ-дипломат ЄС додав, що позиція Євросоюзу щодо залученості Ірану до війни, яку веде росія, завжди була чіткою. Зокрема, Євросоюз постійно рішуче застерігав Іран не постачати балістичні ракети до росії.
 
"Європейський Союз відреагує швидко та у координації з міжнародними партнерами, у тому числі завдяки новим і суттєвим обмежувальним заходам проти Ірану, які передбачатимуть визначення осіб і компаній, причетних до іранської програми балістичних ракет і дронів, і, у цьому зв'язку, також розглядає обмежувальні заходи в авіаційному секторі Ірану", - відзначив Боррель.

 

війна в Україніросія окупантиЖозеп Боррель

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