В ЄС готують нові санкції проти російської авіації

Зокрема, це можуть бути санкції проти фізичних і юридичних осіб, а також проти авіаційного сектору Ірану.

В Європейському Союзі розповіли, які розглядають варіанти стосовно санкційного покарання Ірану за постачання балістичних ракет до росії. Євросоюз рішуче засуджує нещодавню передачу балістичних ракет іранського виробництва до росії.

Про це розповів віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

Він підкреслив, що ця передача є прямою загрозою європейській безпеці і являє собою значну ескалацію з матеріальної точки зору через надання іранських дронів і боєприпасів, які росія використовує у її незаконній агресивній війні проти України.

"Це відбувається у розпал найостанніших атак росії проти України, включно із застосуванням балістичних ракет і дронів, що доводить її чітку налаштованість продовжувати жорстоку агресивну війну проти України і її народу, особливо націлену на критичну енергетичну інфраструктуру у намаганні спричинити якомога більшу кількість втрат життів серед цивільного населення і завдати повномасштабних руйнувань. Іранські балістичні ракети тепер можуть бути застосовані, аби спричинити подальші страждання і руйнування в Україні", - наголосив Боррель.