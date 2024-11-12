Кулебі пропонували замінити Маркарову на посаді посла у США – FT

Посольство України у Вашингтоні та Міністерство закордонних справ не коментували таку інформацію видання.

Ексміністру закордонних справ Дмитру Кулебі пропонували стати послом України у Сполучених Штатах, замінивши Оксану Маркарову. Втім, дипломат нібито відмовився.

Про це пише Financial Times із посиланням на свої джерела.

Посольство України у Вашингтоні та Міністерство закордонних справ не коментували таку інформацію видання.

Київ розглядає можливість зміни свого посла у Вашингтоні, щоб заспокоїти команду Трампа. Спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон виступив із закликом замінити Оксану Маркарову після її зустрічі з демократами під час візиту Зеленського на завод боєприпасів у вересні.