Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Кулебі пропонували замінити Маркарову на посаді посла у США – FT

12 листопада 2024, 14:55
Кулебі пропонували замінити Маркарову на посаді посла у США – FT
Фото: з вільних джерел
Посольство України у Вашингтоні та Міністерство закордонних справ не коментували таку інформацію видання.
Ексміністру закордонних справ Дмитру Кулебі пропонували стати послом України у Сполучених Штатах, замінивши Оксану Маркарову. Втім, дипломат нібито відмовився.
 
Про це пише Financial Times із посиланням на свої джерела.
 
Посольство України у Вашингтоні та Міністерство закордонних справ не коментували таку інформацію видання.
 
Київ розглядає можливість зміни свого посла у Вашингтоні, щоб заспокоїти команду Трампа. Спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон виступив із закликом замінити Оксану Маркарову після її зустрічі з демократами під час візиту Зеленського на завод боєприпасів у вересні.
Дмитро Кулебавійна в УкраїніМаркароваросія окупанти

Останні матеріали

За тиждень ситуація на фронті не змінилася. росіяни продовжують тиснути на кількох напрямках – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
За тиждень ситуація на фронті не змінилася. росіяни продовжують тиснути на кількох напрямках – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 листопада 2024, 16:47
Пропозиція. Фонд перемоги Трампа в Україні – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Пропозиція. Фонд перемоги Трампа в Україні – Тімоті Еш
Переклад iPress – 12 листопада 2024, 12:10
Настає нова ера. Американська технологічна
Політика
Настає нова ера. Американська технологічна "братва" тепер хизується своїм впливом у коридорах влади – The Guardian
Переклад iPress – 12 листопада 2024, 08:22
Чому Україна готова поставити на Трампа. Чим ризикує нова адміністрація, якщо відмовить у допомозі Україні – Люк Коффі та Кейсі Мішель
Політика
Чому Україна готова поставити на Трампа. Чим ризикує нова адміністрація, якщо відмовить у допомозі Україні – Люк Коффі та Кейсі Мішель
Переклад iPress – 11 листопада 2024, 16:35
Чому
Політика
Чому "Третю світову війну" виграє Дональд Трамп. Як перемогти "Вісь зла" – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 11 листопада 2024, 12:15
Світ змінився. Поле бою – не дуже – Філліпс О'Брайен
Політика
Світ змінився. Поле бою – не дуже – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 листопада 2024, 01:12
Дональд Трамп обирає Сьюзі Вайлз керівником апарату Білого Дому. Кілька штрихів до її портрету – Politico
Політика
Дональд Трамп обирає Сьюзі Вайлз керівником апарату Білого Дому. Кілька штрихів до її портрету – Politico
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 13:35
Козирні карти: набір для виживання. Як Європі підготуватися до чотирьох неспокійних років – Едвард Лукас
Політика
Козирні карти: набір для виживання. Як Європі підготуватися до чотирьох неспокійних років – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 11:32
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється