Бойовики гатили із забороненої зброї та гранатометів, – ООС
Найманці обстріляли позиції українських військових поблизу селища Новоолександрівка зі стрілецької зброї.
"Позиції наших захисників поблизу Хутора Вільний були обстріляні російсько-окупаційними військами з мінометів калібру 82 мм", - повідомляє Операція об’єднаних сил.
Крім того в смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" злочинці обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї позиції українських захисників в районі міста Авдіївка та з автоматичних гранатометів поблизу селища Богданівка.
В районі селища Гнутове бойовики гатили з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Зазначається, що жоден військовослужбовець ООС не постраждав внаслідок обстрілів.
ЗСУ у відповідь на вогонь застосовували вогневі засоби.
Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.
Нагадаємо, минулої доби в зоні ООС зафіксували один обстріл з боку бойовиків, втрат серед українських військових немає.
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