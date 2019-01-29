Бойовики гатили із забороненої зброї та гранатометів, – ООС

Протягом 29 січня терористи на Донбасі п'ять разів обстріляли позиції військових Збройних сил України, один раз бойовики застосовували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Найманці обстріляли позиції українських військових поблизу селища Новоолександрівка зі стрілецької зброї.

"Позиції наших захисників поблизу Хутора Вільний були обстріляні російсько-окупаційними військами з мінометів калібру 82 мм", - повідомляє Операція об’єднаних сил.

Крім того в смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" злочинці обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї позиції українських захисників в районі міста Авдіївка та з автоматичних гранатометів поблизу селища Богданівка.

В районі селища Гнутове бойовики гатили з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зазначається, що жоден військовослужбовець ООС не постраждав внаслідок обстрілів.

ЗСУ у відповідь на вогонь застосовували вогневі засоби.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.