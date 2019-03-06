Бойовики гатили по військових ОС з ракетних комплексів і зенітних установок "Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь"

Протягом понеділка окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, при цьому чотири рази – із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї.

Фото: slovoidilo.ua

Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських підрозділів з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил у Facebook. "Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - повідомляють у прес-центрі. Нагадаємо, що раніше війська РФ обстріляли окуповану Сентянівку, щоб дискредитувати ЗСУ.

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