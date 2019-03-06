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Бойовики гатили по військових ОС з ракетних комплексів і зенітних установок

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь"
Протягом понеділка окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, при цьому чотири рази – із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї.
Бойовики гатили по військових ОС з ракетних комплексів і зенітних установок Фото: slovoidilo.ua

Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських підрозділів з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї,  повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил у Facebook.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", -  повідомляють у прес-центрі.

Нагадаємо, що раніше війська РФ обстріляли окуповану Сентянівку, щоб дискредитувати ЗСУ.

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03 06 2019 20:59
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