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Бойовики гатили по військових ОС з ракетних комплексів і зенітних установок
"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь"
Фото: slovoidilo.ua
Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських підрозділів з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил у Facebook.
"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - повідомляють у прес-центрі.
Нагадаємо, що раніше війська РФ обстріляли окуповану Сентянівку, щоб дискредитувати ЗСУ.
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03 06 2019 20:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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