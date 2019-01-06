СЦКК: Війська РФ обстріляли окуповану Сентянівку, щоб дискредитувати ЗСУ

"Зазначені факти інсценування обстрілу в черговий раз свідчить про цілеспрямовані дії окупаційної адміністрації та збройних формувань Російської Федерації, щодо загострення збройного конфлікту на Донбасі, небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей"

Окупанти обстріляли смт Сентянівка на непідконтрольній уряду України частині Луганщини, намагаючись звинуватити в цьому підрозділи Об’єднаних сил.

"Українська сторона СЦКК повідомляє, що збройні формування Російської Федерації та їхні найманці продовжують вдаватися до практики підступних обстрілів населених пунктів на тимчасово окупованій території України, намагаючись звинуватити в цьому підрозділи Об’єднаних сил", - йдеться в повідомленні Української сторони СЦКК, оприлюдненому прес-центром штабу ООС.

З посиланням на дані звіту СММ ОБСЄ за 31 травня 2019 року зазначається, що 29 травня у Сентянівці, що знаходиться на тимчасово непідконтрольній урядові України території на захід від Луганська, члени патруля Місії бачили пошкодження 6 будинків, з яких 3 розташовані на північній стороні вулиці Шевченка, а ще 3 - на південній стороні цієї ж вулиці.

"Водночас, команда СММ відмітила, що з північної сторони зазначеної вулиці, у приміщені літньої кухні одноповерхового житлового будинку № 18А, розбиті дві віконні шибки. Також спостерігачі бачили сліди від влучання снарядів на стінах літньої кухні та будинку. У полі орієнтовно за 50 м на північ від будинку спостерігачі побачили дві вирви", - уточнюється у повідомленні.

Зазначається, також, що низку нещодавніх пошкодженнь, зокрема розбиті шибки, спостерігачі помітили і будинках на вул. Шевченка. Там же члени патруля Місії бачили два сліди від влучення снарядів і зруйнований бетонний фундамент дерев'яної опори лінії електропередачі.

Також зазначається, що з допомогою безпілотника СММ ОБСЄ у районі Первомайська, що на непідконтрольній урядові України території на захід від Луганська, членам патруля Місії вдалось зафіксувати 20 черг зі стрілецької зброї.

За їхньою оцінкою, вогонь вели в напрямку БПЛА, який пролітав приблизно за 200 м на північний схід від позиції патруля. Спостерігачі благополучно приземлили апарат і залишили цей район.

"При детальному вивчені інформації, викладеної у звіті, та інформації штабу ООС, а також порядку розміщення позицій підрозділів Об’єднаних сил та збройних формувань Російської Федерації, є підстави вважати, що зазначений обстріл населеного пункту Сентянівка, який зафіксовано представниками СММ ОБСЄ, є фейковим або інсценованим з метою дискредитації ЗС України", - наголошується у повідомленні.

Підкреслюється, що підтвердженням цього можуть слугувати висновки зроблені з нижче наведеної інформації, а це неможливість визначення типу озброєння, яке застосовувалось та напрямку стрільби, відсутність випадків відкриття вогню у відповідь з боку ЗСУ у першій половині доби 29 травня 2019 року; а також відсутність запитів СММ ОБСЄ із району зазначеного населеного пункту на встановлення тиші або припинення вогню з боку ЗС України.

"Зазначені факти інсценування обстрілу в черговий раз свідчить про цілеспрямовані дії окупаційної адміністрації та збройних формувань Російської Федерації, щодо загострення збройного конфлікту на Донбасі, небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей", - уточнюється у повідомленні.

Нагадаємо, що 24 травня окупанти обстріляли житлові будинки Верхньоторецького Ясинуватського району Донеччини.