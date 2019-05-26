Бойовики обстріляли житлові будинки Верхньоторецького, – СЦКК, - ФОТО
Фотофіксацію за фактом обстрілу здійснила спостережна група "Авдіївка" української сторони СЦКК 25 травня, повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
"24 травня з 18.30 до 20.02 із напрямку населеного пункту Пантелеймонівка збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл населеного пункту Верхньоторецьке із станкового протитанкового гранатомету", - йдеться в повідомленні.
Фото:Прес-служба ООС
При здійсненні фотофіксації спостережною групою "Авдіївка" УС СЦКК зафіксовано, що по вулиці Вишнева, 6 внаслідок розриву гранат згорів будинок. Крім того, по тій же вулиці Вишнева, 3 внаслідок попадання та розриву гранати пошкоджено дах житлового будинку.
Зазначається, що під час обстрілу ніхто з мирних мешканців не постраждав.
Нагадаємо, що команда президента Володимира Зеленського готова до перемовин з Росією принаймні для повернення українців з полону.
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