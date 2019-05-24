Ми готові вести перемовини з Росією, аби повернути наших громадян, - Богдан

"Сенс у перемовинах з Росією - хоча б для того, щоб повернути наших людей звідти"

Команда президента Володимира Зеленського готова до перемовин з Росією принаймні для повернення українців з полону.

"Сенс у перемовинах з Росією - хоча б для того, щоб повернути наших людей звідти (з Росії - ред.). А ще можна знайти дуже багато сенсу, на тій стороні теж живуть наші українці. Вони розмовляють і українською, і російською мовами", - сказав голова Адміністрації президента Андрій Богдан в ефірі "Право на владу".

На запитання, чи готові вони на перемовини з бойовиками, Богдан вказав, що вони не є самостійними суб'єктами, тобто не ухвалюють рішень.

А Росія, на думку Богдана, рано чи пізно погодиться на перемовини - "питання лише коли й на яких умовах".

"Я вважаю, що ми можемо досягнути перемоги мирним шляхом, і можливо, це важкий шлях, але саме ним треба йти", - сказав Богдан.

"Звичайно ми йдемо до перемоги, але не ціною життів наших військових. Звичайно, є необхідні втрати, але коли статистика в телевізорі (оголошують кількість загиблих - ред.) - це одне, а коли це люди, з якими ти вчора розмовляв, курив і спілкувався - це зовсім інше", - додав глава АП.

На запитання депутата від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука, чи готова влада жертвувати Кримом заради миру на Донбасі (теоретична ситуація, змодельована ведучою "Право на владу") Богдан відповів: "Крим - це Україна".

Також, команда Володимира Зеленського не бачить кума президента Росії Володимира Путіна перемовником зі сторони України на переговорах у Мінську щодо врегулювання війни на Донбасі.

Нагадаємо, Зеленський заперечив можливість ведення переговорів з Росією.