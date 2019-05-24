Голова АП: Ми не бачимо Медведчука перемовником з нашої сторони

"Якщо Росія бачить його перемовником зі свого боку - то це їх вибір"

Команда Володимира Зеленського не бачить кума президента Росії Володимира Путіна перемовником зі сторони України на переговорах у Мінську щодо врегулювання війни на Донбасі.

Кум президента Росії Путіна, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук не може представляти Україну на переговорах під час діалогу з РФ, заявив голова Адміністрації президента Андрій Богдан в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Наскільки я знаю, ні Володимир Зеленський, ні я, ніхто з членів нашої команди з ним особисто не знайомий і ніколи не спілкувався. І по сьогоднішню дату.

Ми не бачимо його перемовником з нашої сторони. Якщо Росія бачить його перемовником зі свого боку - то це їх вибір", - підкреслив Богдан.

Нагадаємо, Медведчук раніше заявляв, що вивести його з переговорного процесу фактично неможливо.

Раніше голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя", кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук заявив, що має план концепції зі встановлення миру на Донбасі.

Як відомо, генпрокуратура відкрила кримінальне провадження про можливу державну зраду та сепаратизм Віктора Медведчука.