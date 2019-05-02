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На Медведчука відкрили справу про держзраду та сепаратизм

Справу порушили за зверненням народного депутата від "Народного фронту" Андрія Тетерука
Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження про можливу державну зраду та сепаратизм Віктора Медведчука.
На Медведчука відкрили справу про держзраду та сепаратизм Фото: facebook.com/MEDVEDCHUKVV

"Глава проросійської організації "Український вибір – право народу" і глава політради партії "Опозиційна платформа – за життя" Віктор Медведчук зробив гучну заяву на партійному з’їзді 29 січня 2019 року в м. Києві, заявивши про необхідність утворення так названого "автономного регіону Донбас" з утворенням власного парламенту та уряду, а також про закріплення такого статусу в Конституції України", – повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

"План" Медведчука передбачає утворення на Донбасі автономного регіону у складі України, а перемовини мають тривати у "чотирикутнику Київ-Донецьк-Луганськ-Москва", додала вона.

Конституція визначає Україну як унітарну державу, а Росія, підтримуючи бойовиків на Донбасі, проводить агресивні дії. Враховуючи це, заклики до "автономного регіону" можуть сприяти підривній діяльності РФ, підкреслили у ГПУ.

За таких обставин, в діях Медведчука запідозрили ознаки злочинів, передбачених ч.1 ст.110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) та ч.1 ст.111 КК України (Державна зрада).

"В даному випадку проголошено заклики до зміни меж території України і одночасно надається допомога Російській Федерації у проведенні підривної діяльності проти України, підтримується агресивна діяльність та сепаратистські настрої", – пояснила прес-секретар генпрокурора.

Матеріали кримінальних проваджень будуть передані до Служби безпеки за підслідністю.

Нагадаємо, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя", кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук заявив, що має план концепції зі встановлення миру на Донбасі.

 

 

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05 02 2019 14:23
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