Усунути мене неможливо, - Медведчук – штабу Зеленського

Глава політради партії "Опозиційна платформа – За життя", кум президента Росії Віктор Медведчук заявив, що вивести його з переговорного процесу по Донбасу неможливо.

Так він відреагував на намір кандидата в президенти Володимира Зеленського виключити політика з числа учасників переговорів, повідомляє російське агентство ТАСС.

"До відома штабних сценаристів Зеленського: Петро Порошенко ніколи не призначав Віктора Медведчука на роль "парламентера" з РФ. Я займався переговорами між Україною і Росією виключно на прохання президента України і робив це в інтересах країни, а не її президента. Тому вивести мене з "переговорного процесу" апріорі неможливо", - заявив Медведчук.

Він також заявив, що з травня 2018 року не брав участі в засіданнях гуманітарної підгрупи у Мінську, "оскільки знав, що чинна влада (України – ред.) не збирається виконувати раніше досягнуті домовленості і займатися звільненням наших громадян".

"Я… відмовився брати участь у засіданнях гуманітарної підгрупи. Для мене стало очевидним, що українці, які сьогодні утримуються в Донецьку і Луганську, київській владі не потрібні", - сказав він.

"Судячи з того, що заявляють у Зеленського, їм вони теж не будуть потрібні. Як і мир на Донбасі. Адже відмова від прямих переговорів з Донецьком і Луганськом, де проживають громадяни України, означає відсутність результату – миру, повернення цих людей і територій в Україні, а Україна на Донбас", - сказав Медведчук.

Він також зазначив, що всі переговори з керівництвом РФ він веде виключно як глава політради партії.

Раніше голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя", кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук заявив, що має план концепції зі встановлення миру на Донбасі.

Як відомо, генпрокуратура відкрила кримінальне провадження про можливу державну зраду та сепаратизм Віктора Медведчука.