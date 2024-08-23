Бойовики ІДІЛ захопили колонію в росії

Терористи вимагають 2 млн доларів і гелікоптер.

В російському місті Суровікіно четверо в'язнів захопили виправну колонію №19. Вбито щонайменше троє правоохоронців, є поранені і заручники.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

російські силовики перекрили навколишні вулиці і готуються до штурму.

Ув’язнені звинувачуються у терактах і причетності до ІДІЛ.

Прибічники ісламського руху захопили заручників під час засідання дисциплінарної комісії: серед постраждалих співробітників колонії та її начальник Андрій Дев'ятов. Він зміг втекти, але зараз перебуває у реанімації.

Нападники вже висунули вимоги: 2 млн доларів і вертоліт, але російські силовики перекрили навколишні вулиці і готуються до штурму.

Нагадаємо, що в березні цього року "Ісламська держава" підтвердила, що це її бойовики атакували московський ТРЦ.