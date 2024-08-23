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Бойовики ІДІЛ захопили колонію в росії

23 серпня 2024, 15:11
Бойовики ІДІЛ захопили колонію в росії
Фото: gettyimages.com
Терористи вимагають 2 млн доларів і гелікоптер.

В російському місті Суровікіно четверо в'язнів захопили виправну колонію №19. Вбито щонайменше троє правоохоронців, є поранені і заручники. 

Про це повідомляють російські ЗМІ.

російські силовики перекрили навколишні вулиці і готуються до штурму. 

Ув’язнені звинувачуються у терактах і причетності до ІДІЛ. 

Прибічники ісламського руху захопили заручників під час засідання дисциплінарної комісії: серед постраждалих співробітників колонії та її начальник Андрій Дев'ятов. Він зміг втекти, але зараз перебуває у реанімації.

Нападники вже висунули вимоги: 2 млн доларів і вертоліт, але російські силовики перекрили навколишні вулиці і готуються до штурму.

Нагадаємо, що в березні цього року "Ісламська держава" підтвердила, що це її бойовики атакували московський ТРЦ.

 

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